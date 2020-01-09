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Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Karamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:06Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Karamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi
'nın Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda, Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi Şopanda, ziyarette yaptığı konuşmada, iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi adına Karaman'a geldiklerini söyledi.

Bu ziyareti Romanya Türk İş Adamları Derneği heyeti ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Şopanda, şunları kaydetti:

"Romanya'dan gelen Türk iş adamlarımızla birlikte buradaki iş adamlarımıza Romanya'yı anlatmaya geldik. Kendilerinin yurt dışı açılımları anlamında Romanya'yı uygun bir ülke olarak görebilmeleri ve değerlendirebilmeleri için onlara bu tanıtımı yapmak istiyoruz. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelip onlara Romanya ile ilgili bilgileri sunarak, oradaki potansiyel işbirliği yapabilecekleri şirketlerle ve insanlarla bir araya gelmeleri için destek sağlayacağız."

Oda Başkanı Mustafa Gökhan Alkan da Romanya'dan gelen heyetin oradaki iş fırsatları ile ilgili bilgi aktaracaklarını dile getirerek, "Romanya ile çok güzel ilişkilerimiz var. Romanya hakkında en ufak olumsuz bir hatıramız yok. Bu kadar iyi ilişkiler içinde olduğumuz bir ülke ile neden ticaret hacmimiz genişlemesin. Kendileri de çok istekli, bizler de çok istekliyiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından iki ülke arasındaki iş imkanları, yatırım oranları ve dış pazar konuları görüşüldü.
Toplantıya, Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör, Karamanlı ve Romanyalı iş insanları ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

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