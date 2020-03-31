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Romanya'nın Suceava kenti karantinaya alındı

Romanya'nın Suceava kenti ve çevresindeki 8 köyün karantina altına alındığı duyuruldu.

31.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:44
Romanya'nın Suceava kenti karantinaya alındı
Romanya 'nın Suceava kenti ve çevresindeki 8 köyün karantina altına alındığı duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılan korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler arttırılmaya devam diyor. Romanya İçişleri Bakanı Marcel Vela, Suceava şehri ve çevresinde bulunan 8 köyün korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Vela, karantina süresinin nisan ayının ortasına kadar sürebileceğini belirtti. Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru da salgınının nedeninin ise sürecin kötü yönetilmesi ve vatandaşların sosyal izolasyon kurallarına uymaması olduğunu ifade etti.

Romanya'da toplamda 2 bin 109 korona virüs vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölümlerin üçte birinin gerçekleştiği Suceava kentinde ise 593 korona virüs vakası tespit edildi. Yetkililer, enfekte olan 285 sağlık personelinin yarısından fazlasının da Suceava şehrinde olduğunu belirtti. - BÜKREŞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Wuhan, Güncel
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