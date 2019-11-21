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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı savaş gemisi 'RS Regele Ferdinand', Marmara Denizi'ne açıldı.

21.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:45Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı savaş gemisi 'RS Regele Ferdinand', Marmara Denizi'ne açıldı.

Ege Denizi'nden saat 17.00 sıralarında Boğazı'na giriş yapan Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı 'RS  Regele Ferdinand' savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisinin boğaz geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Çanakkale, Romanya, Güncel

Kaynak: DHA

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