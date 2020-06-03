Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

03.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:50
Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botu, boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle savaş gemisine eşlik etti. Romanya savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Haber

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