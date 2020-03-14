Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu
Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu Bahçelievler'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu.
14.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:45
Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu Bahçelievler 'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İSTANBUL - Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı hemen ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, çevrede "Kornel" ismiyle bilindiği öğrenildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İSTANBUL - Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı hemen ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, çevrede "Kornel" ismiyle bilindiği öğrenildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu
Etiketler : Bahçelievler, Romanya, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı