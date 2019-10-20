Haberler » Güncel » Romanyalı gezginden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Romanyalı gezginden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Romanya'dan Tibet'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 52 yaşındaki Pengö Zoli Utibaploja, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a ziyarette bulundu.

20.10.2019 12:06Romanyalı gezginden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret
Romanya'dan Tibet'e yürüyerek gitmek için yola çıkan 52 yaşındaki Pengö Zoli Utibaploja, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Makamında Utibaploja'yı misafir eden Yılmaz, Romanyalı gezginle bir süre sohbet etti.
Yılmaz, "Romanya'dan Tibet'e gitmekte olan Pengö Zoli Utibaploja kardeşimizi ilçemizde misafir ettik. Çıkmış olduğu nokta ile ilçemizin arası bin 500 kilometredir. Bu çıkmış olduğu meşakkatli yolda kendisine başarılar dileriz. Umarız ki atalarının izinden giden Utibaploja hedeflediği Tibet'e sağ salim ulaşır." dedi.
Utibaploja da Tibet'e yürüyüşünü 2020 Mayıs ayında tamamlamayı planladığını söyledi.
Türkiye yürüyüşü sırasında geçtiği bölgelerde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandığını ifade eden Utibaploja, kasım sonunda Türkiye sınırlarından çıkacağını belirtti.

Ferhat Yılmaz, Romanya, Yerköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 Başkan Kılca bu yıl hacca giden Karataylıları buluşturdu
12:45 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "PKK-YPG-PYD, DEAŞ devletleri kurdurtmayacağız"
12:40 'Kotunda İyilik Var Projesi' ile kendi çantalarını kendileri dikiyorlar
12:44 Malezya'da animasyon filmi Çin propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı
12:43 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULARDAN "SAHİLDE MANGAL YASAĞI" DEĞERLENDİRMELERİ
12:42 Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
12:42 Mersin 250 bin mavi kapakla okul arkadaşına tekerlekli sandalye aldı
20.10.2019 12:48:10