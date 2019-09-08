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Romanyalı turist denizde boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Romanyalı turist yaşamını yitirdi.

08.09.2019 13:34 Romanyalı turist denizde boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Romanyalı turist yaşamını yitirdi.

Alanya'da tatil yapan Romanya vatandaşı Moise Ghica, dün akşam saatlerinde Damlataş Mahallesi'ndeki 5 numaralı sahilde denize girdi. Ghica bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Ghica'yı kıyıya çıkardı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ghica'yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Ghica doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ghica'nın cansız bedeni savcılık ve polisin yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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