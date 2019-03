Romatizmal Bir Hastalık Olan "Ankilozan Spondilit" Sinsi İlerliyor

Kaynak: AA

Medicana International Samsun Hastanesi Romatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Alperen Mengi, "Ankilozan spondilit, çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan ve esas olarak omurgayı ve omurganın son kısmı ile leğen kemikleri arasında yer alan sakroiliyak eklemleri etkileyen iltihaplı bir romatizmadır." dedi.Mengi, yaptığı açıklamada, romatizmal bir hastalık olan ankilozan spondilidin (AS) sinsi ilerlediğini belirtti.Özellikle omurgayı etkileyen kronik, ilerleyici, ağrılı, sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalık olan ankilozan spondilidin görülme sıklığının Türkiye 'de her bin kişiden 5'inde olduğunun tahmin edildiğine işaret eden Mengi, şunları kaydetti:"Ankilozan spondilit, çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan ve esas olarak omurgayı ve omurganın son kısmı ile leğen kemikleri arasında yer alan sakroiliyak eklemleri etkileyen iltihaplı bir romatizmadır. Omurganın ileri düzeydeki öne doğru eğilmelerinde, cerrahi düzeltme gerekebilir ama riskli olması nedeniyle sadece bazı hastalarda uygulanabilmektedir. Hastaların çoğunda ilk başvuru yakınması olan inflamatuvar bel ağrısının tanınması, AS tanısındaki en önemli ipucudur. Bel ağrısı, en sık doktora başvuru nedenlerinden biridir. Sıklıkla birkaç gün içerisinde düzelebilen mekanik nedenlerden kaynaklanır. Ancak çoğu kez gereksiz yere çekilen bel MR'ları hastaların yanlışlıkla bel fıtığı tanısı almalarına neden olmaktadır. Çünkü, bel fıtığı olmayan kişilerde çekilen bel MR'larının önemli bir bölümünde bile bel fıtığı ile uyumlu görünümler saptanabilmektedir. Bu yüzden yukarıda bahsettiğimiz özellikte yani genç yaşta başlayan, 3 aydan uzun süren, sabahları daha kötüleşen, sabahları tutukluk yapan bel ağrısı varsa bir romatoloji uzmanına muayene olmakta fayda var."Mengi, hastalıktan kurtulmak için düzenli doktor kontrolüne giderek uygun tedavinin alınması, egzersizlerin aksatılmadan düzenli yapılması ve son olarak sigara içilmemesini önerdi.