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Romelu Lukaku Inter'de

İtalya Serie A takımlarından Inter, Manchester United'ın Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

08.08.2019 18:53 Romelu Lukaku Inter'de
İtalya Serie A takımlarından Inter, Manchester United'ın Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
İtalyan ekibi, İngiltere Premier Ligi takımı Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncusu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Mavi-siyahlı kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada transferin ücreti hakkında bilgi verilmezken Belçikalı oyuncu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 45 maçta 15 gol, 4 de asist performans sergilemişti.



Manchester United, İtalya Serie A, Romelu Lukaku, Spor

Kaynak: DHA

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