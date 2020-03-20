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Römork içinde çalıntı tuvalet kağıdı bulundu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde römork içerisine gizlenmiş çalıntı tuvalet kağıtları ele geçirildi.

20.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:54
Römork içinde çalıntı tuvalet kağıdı bulundu
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde römork içerisine gizlenmiş çalıntı tuvalet kağıtları ele geçirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle bazı ülkelerde yaşanan tuvalet kağıdı kavgalarının ardından şimdi de çalıntı tuvalet kağıtları ortaya çıktı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde çalıntı römork içerisine gizlenmiş 18 bin pound değerinde çalıntı tuvalet kağıdı ele geçirildi. Polis, ABD'de de tuvalet kağıdının hassas bir konu olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Carolina, Wuhan, 3. Sayfa

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