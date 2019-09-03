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Römork tekerinin ezdiği çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üzerinden düştüğü römorkun altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

03.09.2019 17:38 Römork tekerinin ezdiği çocuk yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üzerinden düştüğü römorkun altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ozan Veysel Ceylan, Yasin Ceylan idaresindeki 27 PB 702 plakalı traktöre bağlı römorktan dengesini kaybederek düştü. Römorkun tekerinin üzerinden geçtiği talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Özel Anka Hastanesine kaldırılan küçük Ozan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ceylan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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