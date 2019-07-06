06.07.2019 00:01
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi çıkışında yol kenarında park halinde bulunan Cafer A.'ya ait traktörün römorkuna, Bünyamin A. (18) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan Mehmet M. ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Doğanşehir, Erkenek, Malatya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:12   Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
01:07   Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
01:01   18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
00:53   Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı
00:51   Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
00:48   Adana'da soba faciası: 2 ölü
00:46   Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı