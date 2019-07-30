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Römorkun altında can verdi

Çankırı'da üzerine römork düşen bir kişi hayatını kaybetti.

30.07.2019 22:14 Römorkun altında can verdi
Çankırı'da üzerine römork düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ünür köyü Aşağı Mahallede yaşan Şakir Koçer (56) tarlasındaki ekinleri biçtikten sonra römorku boşaltmak üzere deposuna geldi. Ekinleri boşaltma amaçlı römorkun damperini kaldıran Koçer, bu esnada römorkun arızalandığını fark ederek onarmaya çalıştı. Koçer römorku onarırken sebebi bilinmeyen bir şekilde havaya kalkık olan römork Şakir Koçer'in üzerine düştü. Şahıs olay yerine hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri incelemelerini yaptıktan sonra Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Koçer'in cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Ünür, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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