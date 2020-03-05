Ron's Gone Wrong Filmi

Komedi - macera temalı animasyon yapımın yönetmenliğini Alessandro Carloni üstlenirken senaryo ise Peter Baynham, Sarah Smith ikilisinin imzasını taşıyor.Yönetmen:
Alessandro Carloni, Jean-Philippe VineSenaryo:
Jean-Philippe Vine, Peter Baynham, Sarah SmithFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Ron's Gone WrongYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
26.02.2021 Ron's Gone Wrong Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.