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Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Paraguay'da sahte pasaportla yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkmış ve beraatını istemişti. Paraguay mahkemesinin Ronaldinho ve ağabeyinin yurt dışına çıkabilecekleri gerekçesiyle hapis cezası almalarına karar verdi. Ronaldinho, 6 ay hapis yatacak.

09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:31

Paraguay 'da sahte pasaportla yakalanan ünlü Brezilyalı efsane Ronaldinho 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Ronaldinho ve beraberindeki ağabeyi Roberto'nun bu taleplerinin yurt dışına çıkma ihtimalleri sebebiyle reddedildiği ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ülkeye sahte pasaportla giriş yaptıktan sonra Paraguay polisinin bir ihbar üzerine kaldığı otele gelen Ronaldinho, süreç boyunca polis nezaretinde kalmış ve kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmıştı.

FARKLI BİR SUÇA KARIŞMA İHTİMALLERİ VAR

Öte yandan Globoesporte'nin haberine göre Ronaldinho ve ağabeyinin karıştıkları farklı bir suçları olma ihtimalleri sebebiyle Paraguay'da hapishaneye gönderildiklerini ancak bu diğer suçun ne olduğu konusunda henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Ronaldinho ve ağabeyinin avukatı Sergio Queiroz yaptığı açıklamada müvekkillerinin sahte pasaport kullandıklarını bilmedikleri ve süreç ilerlerken güvenlik güçleriyle tam uyumlu şekilde çalışmaları sebebiyle beraat taleplerinin devam edeceğini açıkladı.

Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler : Ronaldinho, Paraguay, Spor
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