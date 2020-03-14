Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan Brezilyalı efsane Ronaldinho, hapishanede gerçekleştirilen futsal maçında 5 gol atıp, 6 asist yaptı.
14.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:54
Sahte pasaport ile Paraguay 'a girdiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane Ronaldinho 'nun tutuklu olduğu hapishanede futsal turnuvası gerçekleştirildi.
Paraguay basınından Hoy, verdiği haberde futsal davetini kabul eden Ronaldinho'nun sahada adeta şov yaptığını yazdı. Paraguay ekiplerinden Sportivo Luqueno'nun tutuklanan eski başkanı Fernando Gonzalez Karjallo'nun takımında mücadele eden Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
ÖDÜL 16 KİLOLUK DOMUZ
Ronaldinho ve takım arkadaşları şampiyonluk sonunda 16 kiloluk domuzun sahibi oldular.
Haberin Videosu :Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho hapishanede şovuna devam etti
Etiketler : Ronaldinho, Paraguay, Spor
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