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Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi

Paraguay'a sahte pasaportla girmekten tutuklanan Ronaldinho, yaklaşık 1 ay hapishanede kaldıktan sonra tahliye edildi. Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi.

07.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:03

Sahte pasaportla Paraguay 'a girdiği için kardeşi Roberto Assis ile birlikte cezaevine gönderilen Ronaldinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mart ayında hapse giren Ronaldinho ile kardeşi, 1.6 milyon dolar kefalet bedeli ödedi ve iki ismin cezası ev hapsine çevrildi.

PARAGUAY'IN BAŞKENTİNDE BİR OTELDE KALACAK

Efsane oyuncu ile kardeşi, ev hapsi cezasını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde çekecek.

Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi dev takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2015 yılında futbol kariyerini noktalamıştı.

Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Etiketler: Ronaldinho, Paraguay, Spor

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Ünlü futbolcu Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
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