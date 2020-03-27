Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaporla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira ( Ronaldinho ) ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti. Yaklaşık üç haftadır hapishanede bulunun efsane isim, koronavirüs nedeniyle ikinci bir sıkıntı yaşadı.

Daha önce hapishaneden çıkma umudu, sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez'in, koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkamaması nedeniyle suya düşen Ronaldinho, şimdi de ailesi ile görüşemeyecek. Globo Esporte'de yer alan habere göre hapishane yönetimi, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi giriş çıkışını yasakladı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SADECE AVUKATI İLE GÖRÜŞECEK

Ailesinin ve arkadaşlarının ziyaretinden mahrum kalacak olan Ronaldinho, ikinci bir karara kadar sadece avukatı ile görüşebilecek. Hapishane yönetimi ayrıca gardiyanların eldiven takmasını ve mahkumların her gün sağlık sağlık testinden geçmelerini de zorunlu kıldı.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEMEMİŞTİ

Paraguay'a sahte pasaportla girmek istedikleri için gözaltına alınan Ronaldinho ve kardeşi, ifadelerinin ardından önce serbest bırakılmıştı. Daha sonra savcılığın harekete geçmesiyle yeniden ifadeleri alınan ve hakim karşısına çıkan ikilinin, mahkeme süresince tutuklanmalarına karar verilmişti.

Soruşturmayla ilgilenen savcı Federico Delfino, iki kardeşin suçu fark etmeden işlemesi sebebiyle tutuklama yoluna gitmeden mahkemeden farklı bir şekilde cezalandırılma talep etmişti.