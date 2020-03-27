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Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek

Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da hapis yatan Ronaldinho, koronavirüs nedeniyle ikinci bir şok daha yaşadı. Ronaldinho, koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında ailesiyle görüşemeyecek.

27.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:54

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaporla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira ( Ronaldinho ) ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti. Yaklaşık üç haftadır hapishanede bulunun efsane isim, koronavirüs nedeniyle ikinci bir sıkıntı yaşadı.

Daha önce hapishaneden çıkma umudu, sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez'in, koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkamaması nedeniyle suya düşen Ronaldinho, şimdi de ailesi ile görüşemeyecek. Globo Esporte'de yer alan habere göre hapishane yönetimi, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi giriş çıkışını yasakladı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SADECE AVUKATI İLE GÖRÜŞECEK

Ailesinin ve arkadaşlarının ziyaretinden mahrum kalacak olan Ronaldinho, ikinci bir karara kadar sadece avukatı ile görüşebilecek. Hapishane yönetimi ayrıca gardiyanların eldiven takmasını ve mahkumların her gün sağlık sağlık testinden geçmelerini de zorunlu kıldı.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEMEMİŞTİ

Paraguay'a sahte pasaportla girmek istedikleri için gözaltına alınan Ronaldinho ve kardeşi, ifadelerinin ardından önce serbest bırakılmıştı. Daha sonra savcılığın harekete geçmesiyle yeniden ifadeleri alınan ve hakim karşısına çıkan ikilinin, mahkeme süresince tutuklanmalarına karar verilmişti.

Soruşturmayla ilgilenen savcı Federico Delfino, iki kardeşin suçu fark etmeden işlemesi sebebiyle tutuklama yoluna gitmeden mahkemeden farklı bir şekilde cezalandırılma talep etmişti.

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Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Etiketler: Ronaldinho, Paraguay, Spor

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Brezilyalı efsane Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek

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Haberler ›› Spor ››Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor
Yorumlar (2)
ÇOK MANTIKSIZ BİR SUÇ:BENİM ANLAMADIĞIM DÜNYACA ÜNLÜ BİR KİŞİNİN KAÇAK VEYA SUÇLU OLMADIKÇA NEDEN SAHTE PASAPORT KULLANMA İHTİYACI OLSUN. BANA MANTIKSIZ GELİYOR. BUNUN ALTINDA BAŞKA BİRŞEY VAR GİBİ GELİYOR BANA.
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OHA:dünyaca tanınan biri sahte pasaportla ne işi olur. hiç pasaportu olmasa bile seni tanırlar zaten
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