Ronaldinho'nun Guingamp'a Müthiş Golü
2001-03 yılları arasında PSG forması giyen efsane futbolcu Ronaldinho, 2002-03 sezonunda Guingamp deplasmanında atttığı bu muhteşem golle maçın gol perdesini açmıştı. PSG, 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybetti.
24.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:01
2001-03 yılları arasında PSG forması giyen efsane futbolcu Ronaldinho , 2002-03 sezonunda Guingamp deplasmanında atttığı bu muhteşem golle maçın gol perdesini açmıştı. PSG, 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybetti.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Ronaldinho, Guingamp, Spor