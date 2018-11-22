2 Milyon Euroluk Cezayı Ödeyemeyen Ronaldinho'nun Üç Lüks Arabasına Haciz Konuldu

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu. Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.

2 MİLYON EURO CEZAYI ÖDEYEMEMİŞTİ

Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon euroluk para cezasını ödeyememişti. Brezilyalı oyuncunun banka hesabında sadece 6 euro kaldığı iddia edilmişti.