22 Kasım 2018, 23:15
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2 Milyon Euroluk Cezayı Ödeyemeyen Ronaldinho'nun Üç Lüks Arabasına Haciz Konuldu

İzinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle verilen 2 milyon euroluk cezayı ödeyemeyen Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna haciz konuldu.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu. Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.

2 MİLYON EURO CEZAYI ÖDEYEMEMİŞTİ

Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon euroluk para cezasını ödeyememişti. Brezilyalı oyuncunun banka hesabında sadece 6 euro kaldığı iddia edilmişti.

Ronaldinho
22 Kasım 2018 Perşembe 23:15



YORUMLAR (5)
DR-HAYRİ: türkiyeye iltica etsin,biz onada bakarız;)
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ARAM: Inanmayın adam her sezonda 30 milyon alıyordu yine TV para kazanıyor
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DOĞRUCU VATANDAŞ: Atalarımızın dediği gibi, ''ne oldum değil, ne olacağım'' diyeceksin.
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MUSTAFA KUTUK: Su anda doğan 5 tl kışın ortasında muhtemelen 10 tl olacak.2milyon euro yatır soğana paranı geri kazan .
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KÖYLÜ: Onun bir maçta giydiği forma 2min euro
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