Ronaldo 700. golünü attı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftasına, 7 maçla devam edildi. EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu Vedat Muriç, takımının Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

RONALDO 700. GOLÜNÜ ATTI

B Grubu'nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz'i Yaremchuk'un 6 ve Yarmolenko'nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz'in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı. Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.

Elemelerin 8. haftası, yarın D, F, G ve J gruplarında oynanacak 9 maçla sona erecek.

Sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Kosova-Karadağ: 2-0

Bulgaristan-İngiltere: 0-6

- B Grubu

Ukrayna-Portekiz: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-2

- H Grubu

Moldova-Arnavutluk: 0-4

İzlanda-Andorra: 2-0

Fransa-Türkiye: 1-1