Haberler » Spor » Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - Spor

Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Arnavutluk'ta yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğu ziyaret edip forma hediye etti.

07.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:37

Portekizli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronoldo, 'un Durres şehrinde yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğu ziyaret etti. Büyük sürpriz yapan dünya yıldızı çocuklara forma da hediye etti.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Futbol dışında yaptıklarıyla büyük takdir toplayan Ronoldo, takım arkadaşı Buffon ile birlikte Arnavutluk'a giden Portekizli yıldız, çocuklara imzalı forma hediye etti.

BAŞBAKAN CANLI YAYINLADI

Ronaldo ve Buffon çocuklarla ilgilenirken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

RAMA SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara Ronaldo ve Buffon'la onları görüştüreceğine dair söz vermişti.

Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Cristiano Ronaldo, Arnavutluk, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:48 Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Spor
11:48 Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1) - Spor
11:45 'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti - Spor
11:38 Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci randevusu - Spor
11:38 Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz" - Spor
11:26 Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - Spor
10:25 Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi - Spor
10:16 Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi - Spor
09:14 5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a "Yerinize başkası mı gelecek?" sorusu soruldu - Spor
00:05 Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! - Spor
7.12.2019 11:49:11