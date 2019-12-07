Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti

Portekizli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronoldo, Arnavutluk'un Durres şehrinde yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğu ziyaret etti. Büyük sürpriz yapan dünya yıldızı çocuklara forma da hediye etti.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Futbol dışında yaptıklarıyla büyük takdir toplayan Ronoldo, takım arkadaşı Buffon ile birlikte Arnavutluk'a giden Portekizli yıldız, çocuklara imzalı forma hediye etti.

BAŞBAKAN CANLI YAYINLADI

Ronaldo ve Buffon çocuklarla ilgilenirken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

RAMA SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara Ronaldo ve Buffon'la onları görüştüreceğine dair söz vermişti.