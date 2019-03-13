13 Mart 2019, 15:33
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Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti

İtalyan devi Juventus'un, Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı üç golle Şampiyonlar Liginde elemesiyle kulübün hisseleri yüzde 30 değer kazandı.

Juventus'un Atletico Madrid karşısındaki zaferi, kulübün borsadaki değerini de artırdı. İtalyanların tur atlamasıyla kulübün hisseleri yüzde 30 yükseldi.

RONALDO ATTI HİSSELER UÇTU

İspanyol ekibine iki farkla kaybettiği ilk maçın ardından Ronaldo'nun attığı üç golle 3-2'lik tarihi zafere imza atan İtalyan devinin Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükselmesi hisseleri adeta uçurdu.

HİSSELER YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Ronaldo'nun hat-trick'i sonrası Milano Borsası'nda işlem gören Juventus hisseleri yüzde 30 yükselişle yeni bir rekora imza attı.

Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor, Ekonomi


YORUMLAR (11)
ADINIZI YAZIN: ADAMSINNNNNNNNNNN KRALLLLLLLL
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DÜRBÜNLÜNÜN KANKASI: ronaldo şuanda dünyanın en iyi futbolcusu
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OBJEKTİF: Ronaldo Adamsın, Forza Juve
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MESUT: Ronaldo Messi kıyaslamasına karşıyım. Messi benim ayarımda bir topçu. Ronalda benden iyi.
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ÖĞRETMENXX: Bu adam Messi yahudisinden çok daha iyi. Messi Arjantin Milli takımına bir şey katamadı. Ronaldo ise Avrupa Şampiyonu yaptı Portekizi. . .
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