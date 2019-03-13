Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti

Juventus'un Atletico Madrid karşısındaki zaferi, kulübün borsadaki değerini de artırdı. İtalyanların tur atlamasıyla kulübün hisseleri yüzde 30 yükseldi.
RONALDO ATTI HİSSELER UÇTU
İspanyol ekibine iki farkla kaybettiği ilk maçın ardından Ronaldo'nun attığı üç golle 3-2'lik tarihi zafere imza atan İtalyan devinin Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükselmesi hisseleri adeta uçurdu.
HİSSELER YÜZDE 30 YÜKSELDİ
Ronaldo'nun hat-trick'i sonrası Milano Borsası'nda işlem gören Juventus hisseleri yüzde 30 yükselişle yeni bir rekora imza attı.
Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor, Ekonomi