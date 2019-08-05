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Ronaldo 'Benden daha iyi olacak' demişti, uyuşturucudan gözaltına alındı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo'nun bir zamanlar kendisinden daha iyi olacağını söylediği Fabio Paim, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.

05.08.2019 10:43
Ronaldo 'Benden daha iyi olacak' demişti, uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir dönem İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Fabio Paim, uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı. Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha isimli gazetede yer alan habere göre oyuncunun evinde 12 gram kokain ve 900 Euro nakit para bulundu.

RONALDO: FABIO PAIM'I İZLEMEYİ BEKLEYİN

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da oynarken Paim'in kendisinden daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia etmişti. Ronaldo, Sporting Lizbon'da iken jenerasyonu içinde en parlak futbolcunun Paim olduğunu belirterek, "İyi olduğumu düşünüyorsanız önce Fabio Paim'i izlemeyi bekleyin" açıklamasını yapmıştı.

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Cristiano Ronaldo, Fabio, Spor

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