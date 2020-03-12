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Ronaldo da karantinada!

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.

12.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:31
Ronaldo da karantinada!
Juventus 'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz 'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.
Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti. Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Portekiz, Juventus, Güncel

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