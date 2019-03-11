Ronaldo'dan Saç Ektirme İtirafı

Cristiano Ronaldo, İspanya'nın başkenti Madrid'de açacağı saç ektirme merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.

Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, futbolda olduğu kadar saha dışı olaylarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, 18 Mart'ta Madrid'de saç ektirme merkezi açmaya hazırlanıyor.

Ronaldo'nun açacağı saç ektirme merkezinde 150 profesyonel işçi çalışacak ve merkezde 18 oda bulunacak.

"İMAJ BİR ARAÇTIR"

Konu hakkında İspanya basınına konuşan Ronaldo, "Madrid, benim kariyerim ve hayatımda özel bir yere sahip. Bir insanın imajı, başarılı olmak için bir araçtır. Benim için imaj, bir gerekliliktir." sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, yeni işinde sevgilisi Georgina Rodriguez'i de menajer olarak görevlendirecek. Portekizli futbolcu, "Birçok kadın saç ektirme ile ilgileniyor. Bu yüzden Georgina, projeye dahil olmak istedi. Çalışma konusunda çok hevesli." dedi. (Sporx)