13 Mart 2019, 09:20
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Ronaldo'dan Simeone'ye Olay Gönderme

Şampiyonlar Liginde Real Madrid'in 2-0'ın rövanşından evinde Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ettiği maçta Ronaldo'nun hat-trick'i ve gol sevinci geceye damga vurdu.

Juventus, 2-0'ın rövanşında sahasında Atletico Madrid'i 3-0 yendi ve toplamda 3-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. Juventus'a galibiyeti ve turu getiren gollerin tamamı ise Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran 34 yaşındaki yıldız, grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkarmayı başardı.

Atletico'yu adeta tek başına yıkan Ronaldo'nun gol sevinci sonrasında yaptığı gol sevinci ise Simeone'ye gönderme olarak algılandı ve geniş yankı uyandırdı.

Diego Simeone, ilk maçta Jose Gimenez'in attığı ilk golün ardından skandal bir harekete imza atmış, iki elini pantolonuna götürdüğü görüntü sosyal medyayı sallamıştı. Ronaldo'nun yaptığı bu hareket sosyal medyada Simeone'ye yanıt olarak algılandı.

Juventus, Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo, Spor


YORUMLAR (10)
FATİH: Hahaha helal ronaldo
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OSMAN: Haberi yazan kimse işini ciddiye almayan birisi real Madrid ne alaka
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NAİM: Baslıkta real madrıd yazıyor adam juve de oynuyor
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RONALDO: eden bulur
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FUTBOL CAHİLİ: terbiyesizler
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