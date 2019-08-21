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Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri

Juventus'un yıldız oyuncusu Ronaldo, futbolculara son senelerde ödenen yüksek bonservis bedellerini eleştirdi. Portekizli futbolcu vatandaşı Felix için ödenen 126 milyon euroluk bonservis bedelini ise eleştirilerinin dışında tuttu.

21.08.2019 15:28
Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de katıldığı bir televizyon programında futbol piyasanına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mevcut koşullarda hesaplama yapmanın zor olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki yıldız, takımların oyunculara ödediği bonservis bedellerini yüksek bulduğunu itiraf etti.

"ÖDENEN RAKAMLARI ANLAMAK ZOR"

Pek çok oyuncuya 100 milyon euro seviyelerinde değer biçildiğine değinen Ronaldo, bu durumu anlamakta zorlandığını belirtti. Portekizli futbolcunun 126 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olan vatandaşı Joao Felix'i bu konudaki eleştirilerinin dışında tutmasıysa dikkat çekti.

Ronaldo, stoper ve kalecilere de 70 - 80 milyon euro verilmesinin doğru olmadığını savundu.

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Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor

YORUMLAR (3)
BANA MI DEDİN: senin yıllık 34 m euro alman normal ama 100m euro bonservis verilmesi yanlış öyle mi?
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C.RONALDO: yılda 50 küsür gol at bir sürü reklam gelirin forma gelirin olsun sende 34m kazan birader
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