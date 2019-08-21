Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de katıldığı bir televizyon programında futbol piyasanına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mevcut koşullarda hesaplama yapmanın zor olduğunu vurgulayan 34 yaşındaki yıldız, takımların oyunculara ödediği bonservis bedellerini yüksek bulduğunu itiraf etti.

"ÖDENEN RAKAMLARI ANLAMAK ZOR"

Pek çok oyuncuya 100 milyon euro seviyelerinde değer biçildiğine değinen Ronaldo, bu durumu anlamakta zorlandığını belirtti. Portekizli futbolcunun 126 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer olan vatandaşı Joao Felix'i bu konudaki eleştirilerinin dışında tutmasıysa dikkat çekti.

Ronaldo, stoper ve kalecilere de 70 - 80 milyon euro verilmesinin doğru olmadığını savundu.