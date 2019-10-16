Haberler » Spor » Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla 44 milyon euro kazandı

Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla 44 milyon euro kazandı

Juventus'un yıldızı Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla 12 ay boyunca toplam 44 milyon euro gelir elde etti. Portekizli yıldız kendisinden daha fazla anlaşma ve paylaşım yapan Messi'yi ikiye katladı.

16.10.2019 11:05

Dünya futbolunun zirvesinde yer alan iki isim Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Instagram kazançları belli oldu. Cristiano Ronaldo, 44 milyon euro gelir ile zirvede yer alırken, en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katı kazanç elde etti.

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarımdan 44 milyon euro gelir elde etti. Buzz Bingo'nun araştırmasına göre Ronaldo, geçtiğimiz 12 ay boyunca yaptığı 34 sponsorlu paylaşım sonrası, 44 milyon euro kazandı. Lionel Messi ise, 36 ile Ronaldo'dan daha fazla sponsorlu paylaşım yapmasına rağmen 21.5 milyon euroluk geliri kasasına koydu.

Bu iki ismi, İngiliz futbolunun efsane isimlerinde David Beckham takip etti. Neymar 4'üncü, Zlatan Ibrahimovic ise 5'inci sırada yer aldı.

İran Futbol Federasyonu, Türkiyeİran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti

Volkan Demirel, Aston MartinVolkan Demirel, Aston Martin'i ile bakışları üstüne topladı

Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbulStoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı

Ahmet ÇakarAhmet Çakar'ın açıklamaları sonrası Kıbrıs ayağa kalktı!

Ronaldo, Instagram paylaşımlarıyla 44 milyon euro kazandı

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Instagram, Juventus, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:03 Denizlispor geri sayımda
11:58 (Özel haber) Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz"
12:02 Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor
11:57 Trabzonspor'da GKB Planı
12:01 Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
11:54 Bülent Korkmaz'dan Merih ve Çağlara övgü
11:53 Afyonkarahisar'da şampiyon Birkan Polat
16.10.2019 12:04:21