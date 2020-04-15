Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs ile mücadelede en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Ülkesi Portekiz'e koronavirüs ile mücadele için daha önce 1 milyon euro bağışta bulunan Ronaldo'nun, benzer bir yardım kampanyasını Milli Takım'da da başlattığı ortaya çıktı.

WHATSAPP GRUBUNDAN TEKLİF SUNDU

Cristiano Ronaldo'nun yardım kampanyasını, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Bernardo Silva duyurdu. Silva, Bleacher Report'a video yoluyla verdiği röportajda Ronaldo'nun tüm takıma whatsapp üzerinden mesaj attığını ve EURO 2020 primlerinin bir kısmını bağış olarak gönderilmesini teklif ettiğini söyledi.

TÜM FUTBOLCULAR KABUL ETTİ

Milli Takım futbolcularının ortak konuşma grubuna attığı mesajı da paylaşan Bernardo Silva, olayı şöyle anlattı:

"Bundan bir ya da iki gün önce Ronaldo bize bir bağış fikriyle geldi. Biliyorsunuz takım olarak artık 2021'de düzenlenecek olan EURO 2020'ye katılma hakkı kazanmıştık. Ronaldo da ortak grupta yazdığı bir mesajda 'Haydi beyler. EURO 2020 primlerimizin bir kısmını, koronavirüs ile mücadele eden kurumlara bağışlayalım' şeklinde bir öneri sundu. Öneri, tüm futbolcular tarafından kabul edildi. Böylece, EURO 2020 primlerimizin yarısını bağışlama kararı aldık."

(Sözcü)