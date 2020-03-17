Ronaldo Nazário ve Raphaël Varane'ın Madrid Formasıyla İlk Golü
2002 yılında Real Madrid formasını ilk kez giyen Ronaldo Nazário, çıktığı ilk maçta Alaves'e karşı Beyazların formasıyla ilk golünü atmıştı. Raphaël Varane, 2011 yılında katıldığı Real Madrid'te çıktığı ikinci maçta ilk golünü atmıştı. Ronaldo ve Varane'in golünü sizler için bir araya getirdik.
17.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:00
2002 yılında Real Madrid formasını ilk kez giyen Ronaldo Nazário, çıktığı ilk maçta Alaves'e karşı Beyazların formasıyla ilk golünü atmıştı. Raphaël Varane, 2011 yılında katıldığı Real Madrid'te çıktığı ikinci maçta ilk golünü atmıştı. Ronaldo ve Varane'in golünü sizler için bir araya getirdik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Spor
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