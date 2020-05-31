Ronaldo'nun arkadaşından Türkiye mesajı!

Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı olan Özbek dövüşçü Umidjon Mavlyanov, Türkiye'ye geliyor.

Ronaldo'nun arkadaşından Türkiye mesajı!
31.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:20
Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı olan Özbek dövüşçü Umidjon Mavlyanov, Türkiye'ye geliyor. UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov'la antrenmanlarını sürdüren Mavlyanov, Türkiye'de bazı görüşmelerde bulunacak.
Özbekistan'ın yetiştirdiği ünlü MMA dövüşçüsü Umidjon Mavlyanov, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olan ve özellikle Ronaldo ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak adından söz ettiren Mavlyanov, aynı zamanda Connor McGregor'u nakavt ederek tüm dünyanın gündemine oturan Khabib Nurmagomedov'la da birlikte antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeyi planlayan 37 yaşındaki sporcu, bazı temaslarda bulunmayı planlıyor. Cristiano Ronaldo, Benzema, Djokovic gibi birçok ünlü sporcuyla yakın arkadaş olan ve bazılarıyla birlikte antrenman yapan Mavlyanov, İngiltere ve Birleşik Krallık'ta çıktığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Mavlyanov, daha önce ayakları olmayan ve futbol aşığı olan bir genci, Ronaldo ve Benzema ile bir araya getirerek adından söz ettirmişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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