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Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!

İtalyan basını, Juventus forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Fas'ta evlendiğini iddia etti.

21.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:52

'nın önde gelen dergilerden Novella 2000, bütün dünyayı şaşırtan bir iddia ortaya attı. "Bomba patladı" başlığıyla verilen haberde Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in evlendiği yazıldı. Haberde çiftin birkaç gün önce 'ta dünya evine girdiği ifade edildi.

BADR HARİ DETAYI

Küçük bir kutlama yapıldığı belirtilirken, düğüne Ronaldo'nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Badr Hari'nin de katıldığı bildirildi. Hatta Faslı olan Hari'nin bütün organizasyonu düzenleyen kişi olduğu belirtildi.

(Skorer)

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!

Cristiano Ronaldo, İtalya, Fas, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN:ADAM GİBİ ADAM BU ADAMMMMMMMMMM
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OF OF:Kadına bak be bir içim su
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OBJEKTİF:Valla ya Sen Dünyanın en iyi futbolcularından birisin gerçekten beraber olamayacagın dünya güzeli yok zevksizmişsin ronaldo bu kadın kim ya
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SIRADAN BİRİ:anlamıyorum cidden anlamıyorum. dünyanın en iyi futbolcususun paran sınırsız tipin var gidip sokak kenarı tipli kadınla evleniyorsun dünyada beraber olmayacağın dünya güzeli yok doğal olarak çocuklarda sulukuleli çingenlere benziyor valla üzüldüm ronaldo''da zevk yokmuş.
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GS Lİ:Asgari ücretle çalışıyor ve hafif sivilceliysen demek kıza bile layık deilsin Sana göre. Git bi insanlığını MR çektir tabi bişi çıkarsa
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SS:O KADIN ÇEVRENDE GÖREBİLECEĞİN AYARDA BİR İNSAN DEĞİL BENCE BOŞ YORUM YAPMA GAYET KADIN GİBİ KADIN
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