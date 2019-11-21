Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!

İtalya'nın önde gelen dergilerden Novella 2000, bütün dünyayı şaşırtan bir iddia ortaya attı. "Bomba patladı" başlığıyla verilen haberde Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in evlendiği yazıldı. Haberde çiftin birkaç gün önce Fas'ta dünya evine girdiği ifade edildi.

BADR HARİ DETAYI

Küçük bir kutlama yapıldığı belirtilirken, düğüne Ronaldo'nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Badr Hari'nin de katıldığı bildirildi. Hatta Faslı olan Hari'nin bütün organizasyonu düzenleyen kişi olduğu belirtildi.

(Skorer)