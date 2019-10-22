Ronaldo'nun Instagram hesabını kiralamak için 100 milyon euro teklif ettiler

İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı. Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

INSTAGRAM'DAN 1 SENEDE 44 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Dünya futbolunun zirvesinde yer alan iki isim Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Instagram kazançları belli oldu. Cristiano Ronaldo, 44 milyon euro gelir ile zirvede yer alırken, en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katı kazanç elde etti.

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram paylaşımlarımdan 44 milyon euro gelir elde etti. Buzz Bingo'nun araştırmasına göre Ronaldo, geçtiğimiz 12 ay boyunca yaptığı 34 sponsorlu paylaşım sonrası, 44 milyon euro kazandı. Lionel Messi ise, 36 ile Ronaldo'dan daha fazla sponsorlu paylaşım yapmasına rağmen 21.5 milyon euroluk geliri kasasına koydu.