Ronaldo’nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya’ya gitti

Portekiz 'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, Ronaldo ve ailesinin karantinaya rağmen rahat bir hayat yaşaması.

Şimdilerde bulunduğu ve doğduğu yer olan Madeira'da pek kurallara uymayan, sevgilisi Georgina ve çocuklarıyla dışarıda gezmeye çıkan Ronaldo'ya halk tepki göstermişti. Hatta daha sonra Ronaldo bulunduğu evi küçük bularak daha büyük bir villaya taşınmıştı. Daha sonra da Ronaldo Madeira Stadı'nı antrenman yapmak üzere açtırmıştı.

KARDEŞİ KARANTİNA'YI DELİP BREZİLYA'YA KAÇTI

Bugün ise Ronaldo'nun kız kardeşi Katia'nın karantinayı delip uçakla Brezilya 'ya kaçması konuşuluyor. Ülkeden çıkış yasağına rağmen bir uçakla Brezilya'ya giden Katia'ya ülkede tepki çığ gibi büyüdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu tepkiler üzerine açıklama yapan Maderia Belediye Meclis Üyesi Pedro Ramos, "Ronaldo'nun da antrenman yapmak için özel izni yoktu. Kurallara uyduğu ölçüde diğer vatandaşlar gibi kurallara uyup antrenman yapabilir. Asla ona özel bir ayrıcalık yok.' dedi.