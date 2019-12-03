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Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Van Dijk'ın Ballon d'Or ödül törenindeki sözlerine, "Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ronaldo ve arkadaşları senin Portakal'ını finalde ezdi. Şimdi Virgil bundan sonra şampiyonluk kazansın ve ondan sonra konuşalım." cevabını verdi.

03.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:44Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme!

Liverpool forması giyen Dijk, Ballon d'Or ödül töreninde bir muhabirin "Ronaldo törene katılmadı. Rakiplerinden biri azaldı mı? sorusuna, "O rakip miydi?" cevabını vermişti. Bu cevap sonrası Ronaldo cephesinden yanıt gecikmedi. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Instagram hesabından Van Dijk'a yüklendi.

"REAL MADRİD SANA BİR ŞEY HATIRLATIYOR MU?"

Aveiro, Ronaldo'nun fotoğrafını paylaşıp "Sevgili Virgil, Cristiano Ronaldo diğer ülkeler gitti ve tarihin en iyi oyuncusu oldu. Real Madrid sana bir şey hatırlatıyor mu? Belki, çünkü bu kulüp Şampiyonlar Ligi finalinde senin olduğun takımı yendi. Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ronaldo ve arkadaşları senin Portakal'ını finalde ezdi. Ronaldo en başarısız olduğu dönemde bile senden daha fazla şampiyonluk kazandı. Müthiş değil mi? Şimdi Virgil bundan sonra şampiyonluk kazansın ve ondan sonra konuşalım." notunu düştü.


Cristiano Ronaldo, Van, Spor

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