Ronaldo'nun Kız Arkadaşı Georgina Rodriguez'in Paylaşımı Tepki Çekti

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in Madrid Hayvanat Bahçesi'nde çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı.

Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez çocukları da alıp Madrid'deki hayvanat bahçesinin yolunu tuttu.

Georgina Rodriguez'in bir fotoğrafta yasak alanı geçip zebra ve zürafaların yaşam alanına girdiği ve burada fotoğraf çektirdiği görüldü. Georgina'nın yasak alana girmesine kimin izin verdiği İspanya ve İtalya'da tartışma konusu oldu. Mediaset programında Georgina'nın selfie için çitleri atlayarak geçtiği iddia edildi.

Daha sonra bir hikaye paylaşımı yapan Georgina Rodriguez, Madrid Hayvanat Bahçesi yetkililerini çiti geçmesiyle ilgili durumu basına sızdırdıkları için suçladı. Georgina bir daha asla Madrid Hayvanat Bahçesi'ne gelmeyeceğini yazdı.