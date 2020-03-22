Ronaldo’nun koronavirüs testi negatif çıktı

Daniel Rugani, Matuidi ve Dybala'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus 'a Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz 'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'de izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.

MERİH'İN DE TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

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