Ronaldo'nun Öldürücü Hızı
'Fenomeno lakaplı efsane futbolcu Ronaldo, tek sezon oynadığı Barcelona'da unutulmaz bir performans gösterdi. Tüm kulvarlarda 49 maça çıkan ve 47 gol kaydeden Ronaldo, akılalmaz hızı ve durdurulamaz dripling yeteneğiyle La Liga savunmalarının korkulu rüyası haline gelmişti.
26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
'Fenomeno lakaplı efsane futbolcu Ronaldo, tek sezon oynadığı Barcelona 'da unutulmaz bir performans gösterdi. Tüm kulvarlarda 49 maça çıkan ve 47 gol kaydeden Ronaldo, akılalmaz hızı ve durdurulamaz dripling yeteneğiyle La Liga savunmalarının korkulu rüyası haline gelmişti.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Barcelona, La Liga, Spor