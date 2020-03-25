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Ronaldo'nun Real Madrid Formasıyla İlk Golü

Real Madrid'in efsane santraforlarından Ronaldo Luis Nazario de Lima, Beyazlarla çıktığı ilk maçta sadece 59 saniye sonra Alavés'e karşı İspanyol ekibiyle ilk golünü atıyor.

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Real Madrid'in efsane santraforlarından Ronaldo Luis Nazario de Lima , Beyazlarla çıktığı ilk maçta sadece 59 saniye sonra Alavés'e karşı İspanyol ekibiyle ilk golünü atıyor. Ronaldo’nun Real Madrid Formasıyla İlk Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Lima, Spor

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