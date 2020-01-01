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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor!

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan haftalık 2 milyon lira kazanıyor.

01.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:42

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, en az Portekizli yıldız kadar popüler durumda. 'da 15 milyon takipçisi olan Georgina Rodriguez, bu popülerliğini gelire dönüştürdü. Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez'in videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu.

SON VİDEOSU 1.5 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantinli model sadece bu reklam için haftalık 300 bin euro yani tam 2 milyon lira kazanıyor. Dün yılbaşı öncesi yine cihazın reklamı için çektiği videoya 1.5 milyondan fazla beğeni geldi. Böyle bir etkileşim nedeniyle Rodriguez, reklam yaptırmak isteyen markaların odağı olmuş durumda.

(Skorer)

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, haftalık 2 milyon lira kazanıyor!

Cristiano Ronaldo, Instagram, Spor


HABER YORUMLARI (5)
VEYSİ: Adaletin bu mu Dünya
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ADINIZI YAZIN: bana o reklam için teklif etseler aylık 2000 dolara kabul ederim hepsi para israfı gel ben aylık 2000 dolara kabul ediyorum
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MUSTAFA: O parayı buna verenin aklına limon sikam
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TT: dünya bitmiş, biz hala nefes alıyoruz
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BERKAY: bana da 150 bin versen ne iyi olur :)
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1 0
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