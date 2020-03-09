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Ronaldo'nun seyircisiz maçta taraftarla mesajlaşması, sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgınının, Avrupa'da en çok kayba neden olan ülkesi İtalya'da futbol maçları seyircisiz oynanırken, Juventus'un Inter'le oynadığı maçta Cristiano Ronaldo ilginç bir görüntüye imza attı. Karşılaşma için stada gelen Ronaldo, otobüsten indikten sonra taraftar olmamasına karşın selamlaşma hareketini yaptı.

09.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:07

Juventus 'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karşılaşma öncesinde koronavirüs göndermesinde bulundu.

SEYİRCİSİZ MAÇTA TARAFTARLA SELAMLAŞTI

Portekizli futbolcu takım otobüsünden stadyuma doğru yürürken taraftarlarla selamlaşma ritüelini gerçekleştirdi. Ancak Ronaldo'nun selamını verdiği esnada, maçın seyircisiz olması nedeniyle taraftarların olmaması, koronavirüs nedeniyle gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu.

Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ronaldo'nun seyircisiz maçta taraftarla mesajlaşması, sosyal medyayı salladı
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Juventus, Spor
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