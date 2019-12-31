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Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu

Juventus'tan senede 211 milyon TL alan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, asıl parayı sosyal medyada kazanıyor. Ronaldo, 195 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı her sponsorlu paylaşımından 2019'da ortalama 6.1 milyon TL, toplamda 298.8 milyon TL kazandı.

31.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:09

Dünya futbolunun şimdiden efsane oyuncuları arasına giren Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı paranın çok daha fazlasını artık sanal alemde kazanıyor. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre Ronaldo, sosyal medya hesabı 'da paraya para demiyor.

Şu an formasını giydiği İtalyan devi 'ta yıllık 27 milyon Pound (211 milyon TL) kazanan Ronaldo, 195 milyon takipçisi olduğu Instagram'da bu yıl paylaştığı sponsorlu paylaşımlarından toplamda 38.2 milyon Pound'u (298.8 milyon TL) cebine indirdi. 2019'da 34 sponsor firmanın reklamını yapan CR7, her paylaşımından ortalama 780 bin Pound (6.1 milyon TL) kazandı.

MESSI'YE FARK ATTI

Yıldız futbolcu listenin zirvesinde yer alırken, hem ezeli rakibi Lionel Messi hem de bu alandaki diğer rakiplerine adeta fark attı. İkinci sırada yer alan Messi, Instagram'dan bu sene 18.7 milyon Pound gelir elde ederken, her paylaşımından 518 bin Pound elde etti.

Üçüncü sırada ABD'li ünlü TV yıldızı Kendall Jenner yer aldı. Jenner, yılda 12.7 milyon Pound kazanırken, paylaşımlarından ortalama 489 bin Pound kazandı. Bu üçlüyü ise 8.6 milyon Pound'la İngilizler'in eski ünlü futbolcusu David Beckham takip etti.

Listenin ilk 10'unda PSG'den Neymar, Milan'a transfer olan Zlatan İbrahimovic ve Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da kendisine yer bulmayı başardı.

Ronaldo'nun sosyal medyadan kazandığı para yaklaşım 300 milyon TL oldu

Cristiano Ronaldo, Instagram, Juventus, Spor


HABER YORUMLARI (2)
YAŞLI KURT: BU ADAM HAKEDİYOR. KEŞKEM MÜSLÜMAN OLSA YAA
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ANGARALII: Ronaldo bilader nabıyorsun o kadar parayı gel Parlementte ezelim :D
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