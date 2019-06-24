24.06.2019 11:10
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Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Ronaldo, sevgilisi Cristina Rodriguez ile özel yatla tatil yapıyor. Portekizli yıldızın bu tatil için kiraladığı yata haftalık 200 bin dolar ve Yunanistan'da kiralanan villa için de 56 bin euro harcadığı belirtildi.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Cristina Rodriguez, özel yatla Cannes'a demirledi. Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında olan Ronaldo harcamalarıyla da dikkat çekiyor.

TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

TMZ'nin haberine göre Ronaldo'nun yat turunun haftalık 200 bin dolar ediyor. Öte yandan tekne Yunanistan'a yanaştığı sırada Rodriguez deniz kenarında bir villa kiraladı ve burada 56 bin euro harcadı.

47 metreli kiralık yatın 6 yatak odası, spor ve sinema salonları bulunuyor.

Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı

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Yunanistan , Cristiano Ronaldo , Spor

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