Ronaldo'nun tatilde harcadığı para dudak uçuklattı

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Cristina Rodriguez, özel yatla Cannes'a demirledi. Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında olan Ronaldo harcamalarıyla da dikkat çekiyor.

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TMZ'nin haberine göre Ronaldo'nun yat turunun haftalık 200 bin dolar ediyor. Öte yandan tekne Yunanistan'a yanaştığı sırada Rodriguez deniz kenarında bir villa kiraladı ve burada 56 bin euro harcadı.

47 metreli kiralık yatın 6 yatak odası, spor ve sinema salonları bulunuyor.