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Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü sporcu yardım kampanyalarına imza attı. Virüs nedeniyle karantinada olan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise sahip olduğu oteller zincirini hastalığın tedavisi için hastaneye çevirecek.

15.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:10

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalarının ücretsiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla ülkesinde sahibi olduğu lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Marca 'nın Arena Desportiva'ya dayandırdığı haberde ülkesi Portekiz'de karantinada olan Ronaldo'nun lüks oteller zincirini devletin hizmetine açmaya karar verdiği ve koronavirüs tedavilerinin bu hastanelerde ücretsiz yapılacağı bilgisi aktarıldı.

ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLECEK, DOKTOR VE PERSONELİN MAAŞINI RONALDO ÖDEYECEK

Tamamen ücretsiz şekilde hastaların tedavi edileceği belirtilen otellerde ayrıca yıldız ismin bu uğurda hastanede çalışacak tüm doktor ve personele de maaşlarını kendi cebinden vereceği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmesi sebebiyle Portekiz'in Madeira adasında izole bir şekilde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş ve kendi kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

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Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Etiketler : Cristiano Ronaldo, Marca, Spor

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Yorumlar (4)
MZS:BİZDE O KADAR ZENGİN MÜSLÜMAN DİN ALİMLERİ VE BAŞKANLAR , YAVERLER VAR . AMA NEDENSE HİÇ BİRİNDE BU ADAMDA OLDUĞU KADAR BİR MERHAMETYOK . KENDİ VİCDAN MUHASEBESİ YAPMMAMLARI HAYRET EDİYOR İNSANI. . . . .
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EMEKLI GAZETECI:BRAVO INSANLIK BU. . SÖHRETIN ÜLKENIN COK COK ÜSTÜNDE ve BU OLGUYA SAHIP Bir INSANSIN. REKLAMDAN KACINIP Dünya GENELINDE HASTA COCUKLARA YAPTIGIN YARDIMLARDA AKILLARDA. . ALLAH SANA SAGLIK ve Böyle CÖMERT OLDUKCA BOL KAZANC NASIP ETSIN, GÜZEL INSAN.
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MURAT:Allah ronaldoyu İslamla şereflendirsin
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MRT:bu olayın din ile alakası yok dindar olmadan önce insan olmayı öğreneceksin olmayı beceremeyen bir topluluk anca istismar eder bilmediği dini önce insan olacaksın o adam hristiyan her dinin mensubu kendi peygamberi ile haşr olunur okuyun öğrenin bilmiyorsanız
0 7

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