Ronaldo Tur İçin Verdiği Sözü Tuttu

Sezon başında 99 milyon Euro'ya Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalya'daki performansıyla eski takımını pişman etmeyi sürdürüyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 2-0 yenildikleri Atletico Madrid'e rövanşta 3 gol birden atarak Juventus'u çeyrek finale taşıyan Portekizli yıldız, bunu başaracağı yönünde ailesi ve yakın arkadaşlarına söz verdiği iddia edildi.

SEKİZİNCİ KEZ BAŞARDI

Kariyerinde tam 51 kez hat-trick yapan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 kez bunu başardı. Maç sonrası, "Juventus beni bu büyülü anlar için aldı" diyen Ronaldo, Atletico Madrid karşısında da 4. hat-trick performansına imza attı. İtalyan basını da da Ronaldo'nun performansı için, "Marslı (Tuttosport), Korkunç (Corriere dello Sport)" gibi başlıklar kullandı.

"RONALDO GİBİLERLE YÜZLEŞMELİYİZ"

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımının Schalke 04'ü elediği maçtan sonra çıktığı basın toplantısında, Ronaldo'yu överek, "Bütün baskı omuzlarındaydı ama o 3 gol atarak takımını çeyrek finale çıkardı. Bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak işte bu tip adamlarla yüzleşmeliyiz" diye konuştu.