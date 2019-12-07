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Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

07.12.2019 01:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 01:55Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

Arnavutluk'un Durres şehrinde meydana gelen depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatları kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara Ronaldo ve Buffon'la onları görüştüreceğine dair söz vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buffon ve Ronaldo'nun çocukları ziyareti

-Buffon ve Ronaldo'nun çocuklara imzalı forma vermesi



Cristiano Ronaldo, Arnavutluk, Güncel

Kaynak: DHA

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