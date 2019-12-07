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Ronaldo ve Buffon depremzede çocuklara imzalı forma hediye etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, Arnavutluk'ta meydana gelen depremde balkondan atlayıp sağ kurtulan iki çocuğa imzalı formalarını hediye etti.

07.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:30Ronaldo ve Buffon depremzede çocuklara imzalı forma hediye etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, 'ta meydana gelen depremde balkondan atlayıp sağ kurtulan iki çocuğa imzalı formalarını hediye etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesindeki depremde sağ kurtulan 7 yaşındaki Aurel Lala ve 10 yaşındaki Alesjo Cakoni'yi hastane ziyareti sırasında onların hayallerini öğrendikten sonra iki çocukla birlikte Lazio-Juventus karşılaşması öncesinde İtalya'nın başkenti Roma'ya giderek çocukları dünyaca ünlü futbolcularla bir araya getirdi.
Bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Rama, 'Sen asla yalnız olmayacaksın' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Thumane'daki binanın penceresinden atlayan ve hastanede tedavi olup hayatlarına devam etmeleri gereken Aurel ve Alesjo'ya bir sürpriz. Kendilerine uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Ronaldo ve Buffon iki çocuğa imzalı formalarını hediye edip onlarla fotoğraf çekildi.
Ayrıca, Rama'nın Cakoni'ye Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın da imzalı formasını hediye ettiği belirtildi.
Arnavutluk'taki depremde Lala kızkardeşi ile babaannesini, Cakoni ise babası ile kızkardeşini kaybetti.
Arnavutluk'ta 26 Kasım'da 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Cristiano Ronaldo, Arnavutluk, Juventus, Spor

Kaynak: AA

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