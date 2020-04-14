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Ronaldo ve Guardiola'nın Karşı Karşıya Geldiği Tek Maç

Brezilyalı efsane forvet Ronaldo, 2001-02 yılında Inter'de forma giyerken, Barcelona'dan takım arkadaşı olan ve kariyerinin sonlarına doğru Serie A'da Brescia forması giyen Pep Guardiola'ya karşı ilk kez karşı karşıya geldi. Guardiola, Brescia'yı penaltıdan öne geçirmesine rağmen Ronaldo maçın son on dakikasına sığdırdığı iki golle üç puanı Inter'e getirdi.

14.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:32
Brezilyalı efsane forvet Ronaldo, 2001-02 yılında Inter'de forma giyerken, Barcelona'dan takım arkadaşı olan ve kariyerinin sonlarına doğru Serie A'da Brescia forması giyen Pep Guardiola'ya karşı ilk kez karşı karşıya geldi. Guardiola, Brescia'yı penaltıdan öne geçirmesine rağmen Ronaldo maçın son on dakikasına sığdırdığı iki golle üç puanı Inter'e getirdi. Ronaldo ve Guardiola’nın Karşı Karşıya Geldiği Tek Maç

Kaynak: Dugout

Etiketler: Cristiano Ronaldo, Josep Guardiola, İtalya Serie A, Spor
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