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Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor

İtalyan devi Juventus'un eski başkanlarından Giovanni Cobolli Gigli, "Ronaldo, Portekiz'e annesinin sağlık sorunu nedeniyle gittiğini söyledi fakat havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor." diyerek yıldız ismi eleştirdi.

27.03.2020 00:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:29

İtalyan devi Juventus 'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'nun felç geçirip hastaneye kaldırılmasının ardından kulüpten izin alarak ülkesine gitmişti. Takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan ve liglerin ertelenemesi ile birlikte Portekiz'de kalan Ronaldo'ya, Juventus'un eski başkanlarından Giovanni Cobolli Gigli'den tepki geldi.

"HERKESİN KARANTİNADA OLMASI GEREKİRDİ

Ronaldo'nun İtalya'dan ayrılmasının ardından Juventus'ta işlerin karıştığını belirten Giovanni Cobolli Gigli, Radio Punto Nuovo'ya yaptığı açıklamada "Portekiz'e annesinin sağlık sorunu nedeniyle gittiğini söyledi fakat havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor. Ona annesi nedeniyle istisna yapıldı ama işler karışınca diğer futbolcular da gitmek istedi. Ciddi bir salgınla boğuşuyoruz. Herkesin karantinada olması gerekirdi" dedi.

Gigli, Juventus'un Ronaldo'ya taviz vererek, diğer futbolcuların da izin taleplerini onaylamak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

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Juventus’un eski başkanından Ronaldo’ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Etiketler: Cristiano Ronaldo, Portekiz, Juventus, Spor

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İtalyan devi Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor

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